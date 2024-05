Roland Garros Zverev | Partita speciale non sapevo come comportarmi alla fine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Alexanderha battuto Rafael Nadal in tre set, passando al secondo turno del2024: “È stato. Onestamente nonin certi momenti. Soprattutto a. Non si sa se tornerà l’anno prossimo oppure no. Tornerà alle Olimpiadi, ma ci sono dubbi al. Il miglioramento che ha fatto negli ultimi mesi è stato incredibile, rispetto al livello mostrato oggi. Penso sia stata unamolto bella. Se rimarrà in salute giocherà meglio e penso che sarà nuovamente testa di serie, il che renderebbe il suo percorso più facile”. Sulle proprie condizioni fisiche: “Mi sento bene in campo, non mentirò. Anche il livello di due anni fa era estremamente alto quando abbiamo giocato. Penso che il match che ho giocato contro Novak alle Olimpiadi sarebbe stato paragonabile al giorno in cui ho battuto Federer e Djokovic uno dopo l’altro in finale“.