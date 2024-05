Roland Garros Zverev elimina in 3 set l’ombra del Nadal che fu

(Di lunedì 27 maggio 2024) La chiusura del cerchio. Alexander(n.4 del mondo) è riuscito a battere nel primo turno del2024 Rafa, quattordici volte vincitore di questo Slam, sul punteggio di 6-3 7-6 (5) 6-3 e affronterà il vincente della sfida tra Goffin e Mpetshi-Perricard. Una partita dal significato particolare, ricordando quanto accaduto il 3 giugno del 2022, quando in quella semifinale a Parigi la caviglia di Sascha si ruppe, causandogli la chiusura anticipata della stagione., quindi, si è preso la propria rivincita contro undiverso e lontano parente di quello di due anni fa, mentre il tedesco è in grande forma e reduce dal successo di Roma. Di conseguenza, la vittoria non è inaspettata, ma chiaramente fa effetto. Il teutonico, infatti, è il terzo uomo dopo Novak Djokovic e Robin Soderling a battere l’asso maiorchino su questo campo.

