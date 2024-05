Roland Garros tabellone femminile | notizie e pronostici lunedì 27 maggio

(Di lunedì 27 maggio 2024): è il giorno del debutto della grande favorita per la vittoria finale Iga Swiatek.. Non c’è alcun dubbio sul fatto che Iga Swiatek, indiscussa numero uno al mondo, sia la grande favorita anche in quest’edizione del. La tennista polacca è riuscita a trionfare sia a Madrid che a Roma, confermando il grande feeling che ha con la terra rossa. E adesso mette nel mirino il suo quarto titolo a Parigi, dove negli ultimi quattro anni ha sempre vinto, ad eccezione dell’edizione 2021. Swiatek – IlVeggente.it (Ansa)Su questi campio Swiatek ha sempre dimostrato di avere pochissimi punti deboli e difficilmente la padrona di casa Leolia Jeanjean, arrivata dalle qualificazioni, potrà oppore resistenza.

Il Tabellone principale femminile del Roland Garros 2024 , in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Iga Swiatek cerca il poker nella capitale francese dopo aver trionfato in tre delle ultime quattro edizioni del torneo. Le principali rivali sono le solite, ovvero Aryna ... sportface

Il Tabellone principale maschile del Roland Garros 2024 , in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Novak Djokovic e Jannik Sinner sono i primi due favoriti in ordine di classifica in questo secondo Slam stagionale. Ma subito dietro di loro troviamo anche Carlos Alcaraz e ... sportface

Si chiude la prima giornata dedicata al tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2024 di tennis: venti gli incontri andati in scena e purtroppo escono di scena le due azzurre impegnate. Lucia Bronzetti cede alla nipponica Naomi Osaka, che si impone per 6-1 4-6 7-5, mentre Martina ... oasport

Altro che Rolando Garros, foto e vincitori del torneo di tennis per la Festa della Mamma a Bellinzago - Altro che Rolando garros, foto e vincitori del torneo di tennis per la Festa della Mamma a Bellinzago - Altro che Rolando garros, foto e vincitori del torneo di tennis per la Festa ... le numerose coppie sfidarsi all'interno di gironi per ottenere la qualificazione al tabellone principale ad ... primalamartesana

Sinner-Eubanks al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita - Sinner-Eubanks al Roland garros, il risultato in diretta live della partita - Tanti italiani, ma soprattutto il giorno di Rafael Nadal. Lo spagnolo giocherà il terzo match dalle 12 sul Philippe Chatrier contro Sascha Zverev, remake dell'epica semifinale 2022 conclusa con il ... sport.sky

Richard Gasquet si sbilancia sul match tra Rafael Nadal e Zverev: la previsione - Richard Gasquet si sbilancia sul match tra Rafael Nadal e Zverev: la previsione - Richard si è poi sbilanciato sul grande match di lunedì fra Rafa e la testa di serie numero 4 del main draw Alexander Zverev, reduce dal successo agli Internazionali d'Italia: "L'ho visto bene in ... tennisworlditalia