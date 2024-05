Roland Garros non solo Sinner | i pronostici del 27 maggio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 27 maggio 2024), non: nella seconda giornata dello Slam parigino i riflettori sono puntati sul match tra Zverev e Nadal. Jannikè uno dei grandi protagonisti della seconda giornata del, che propone numerosi match interessanti. L’altoatesino, che ha deciso in extremis di prendere parte allo Slam parigino nonostante il problema all’anca che gli ha impedito di giocare a Roma, debutterà con l’americano Eubanks. Tra gli italiani in campo oggi anche Lorenzo Musetti e Fabio Fognini.– IlVeggente.it (Ansa)Il carrarino affronterà il colombiano Daniel Galan a distanza di neanche un mese dal loro ultimo incontro: lo scorso 5, nel Challenger 175 di Cagliari, Musetti l’ha spuntata in due set. L’attuale numero 30 al mondo non è certo nel miglior momento della sua carriera e resta un tennista incostante nonostante le indubbie qualità tecniche, tuttavia la capitale francese l’ha sempre ispirato e non dovrebbe avere problemi ad imporsi sul sudamericano.