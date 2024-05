Roland Garros Nadal saluta Parigi | Zverev lo batte in 3 set

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – Il 14 volte vincitore del torneo Rafaelesce di scena al primo turno del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne. In quella che molto probabilmente è stata la sua ultima partita ail 37enne spagnolo, ex .

Parigi, 27 maggio 2024 – Rafa Nadal saluta per l’ultima volta il Roland Garros . Il 14 volte vincitore del torneo esce di scena al primo turno dello slam parigino: il 37enne spagnolo, ex numero 1 del mondo, sceso al numero 275 a causa di continui problemi fisici, cede al tedesco Alexander Zverev , ... sport.quotidiano

Nadal subito fuori al Roland Garros, ma non dice addio: “Se è stata l’ultima volta, è stata bella” - Nadal subito fuori al roland garros, ma non dice addio: “Se è stata l’ultima volta, è stata bella” - Rafa Nadal è stato eliminato al 1° turno del roland garros. Lo spagnolo, dopo tre ore di battaglia, ha poi perso 6-3, 7-6, 6-3 contro il tedesco Sascha Zverev. “Forse è la mia ultima partita, non ne ... fanpage

Roland Garros 2024, Nadal eliminato al primo turno da Zverev: “Non so se questo sarà il mio ultimo match a Parigi” - roland garros 2024, Nadal eliminato al primo turno da Zverev: “Non so se questo sarà il mio ultimo match a Parigi” - Rafa Nadal è stato eliminato dal roland garros 2024, complice il 3-0 subito contro Zverev. Ma lo spagnolo tornerà a giocare a Parigi tag24

Nadal: "Viaggio bellissimo, ma non so se è la mia utlima volta al Roland Garros" - Nadal: "Viaggio bellissimo, ma non so se è la mia utlima volta al roland garros" - Non pronuncia la parola addio. Saluta il pubblico del roland garros con la segreta speranza che non sia l'ultima. Rafa Nadal commuove i tifosi ... sport.tiscali