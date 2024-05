Roland Garros Nadal perde con Zverev e saluta Parigi forse per l' ultima volta | Ho sentito l' amore di tutti

Il tennis non è il calcio , scrive El Paìs raccontando l’ addio di Nadal al Foro Italico. Il tennis è un posto solitario, nel quale vinci da solo ma soprattutto perdi da solo . E Nadal , che nella vita ha praticamente sempre vinto, ora deve perdere , per ritirarsi. Non c’è l’altra via, quella appunto ... ilnapolista

Rafa Nadal perde al primo turno del Roland-Garros contro Alexander Zverev (3-6, 6-7, 3-6) e saluta Parigi forse per l'ultima volta in carriera. Il Re del Grande Slam Parigi no non vince neppure un...

Rafael Nadal fuori dal Roland Garros: un rapporto simbiotico e unico nella storia. Il film dei suoi 14 successi - Roland Garros e Rafael nadal. Rafael nadal e Roland Garros. Due entità diverse che sono la stessa cosa. Pensi a uno e viene automaticamente in mente l'altro. Un rapporto simbiotico, come nessun tennis ...

