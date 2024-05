Roland Garros Nadal ko contro Zverev | addio a Parigi?

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – Il 14 volte vincitore del torneo Rafaelesce di scena al primo turno del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne. In quella che molto probabilmente è stata la sua ultima partita ail 37enne spagnolo, ex numero 1 del mondo, sceso al numero 275 a causa di continui problemi fisici, cede al 27enne tedesco Alexander, numero 4 del ranking Atp e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-5), 6-3 in tre ore e cinque minuti. “Non sono sicuro al 100% che questa sia stata la mia ultima partita qui, ma se lo dovesse essere devo ringraziarvi. Le emozioni che ho provato qui alsono sempre state straordinarie ed è stato speciale l’amore che qui ho sempre ricevuto”, le parole di