Roland Garros Mattia Bellucci combatte allo stremo ma perde al quinto con Tiafoe

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un ko che fa male, ma relativamente.esce sconfitto al primo turno delcontro Frances, numero 20 del tabellone principale, ma lo fa dopo aver dato di tutto e di più, mettendo estrema paurastatunitense andando anche sopra due set a uno. Un 6-3 3-6 6-7 6-4 6-4 in tre ore e cinquanta minuti che, nonostante tutto, lo mette sulla mappa tennistica rendendolo un giocatore da attenzionare per il futuro soprattutto per la garra messa in campo. La partita è rapidissima, nonostante ci sia una pioggia leggera ma fitta nei primi minuti. Che arridono all’azzurro, che non si lascia intimorire dalla classifica del suo avversario. Due risposte super e il primo break della partita è il suo, volando sul 3-1. Ma da lì qualcosa si inceppa ese ne avvede, facendolo scambiare e soprattutto sbagliare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Doppio fallo Fognini che ha palesemente cercato l’ace sulla seconda. 40-0 Ancora con il dritto a manovrare da dietro, altro errore in difesa del neerlandese. 30-0 Van de Zandschulp è totalmente in balìa dell’azzurro, meravigliosa accelerazione di ... oasport

Si è concluso il match tra Bellucci e Tiafoe , valido per il primo turno del Roland Garros 2024 . A spuntarla è stato l’americano Tiafoe in un match eterno di cinque set, battendo Mattia Bellucci con il punteggio di 6-3 3-6 6-7 6-4 6-4. Un match tutto sommato equilibrato con Bellucci che ha tirato ... sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-EUBANKS LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-FILS LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP LA DIRETTA LIVE DI NADAL-ZVEREV Grazie per averci seguito, la DIRETTA LIVE del match di Mattia Bellucci si chiude qui. A domani con Zeppieri, ... oasport

Roland Garros: Nadal eliminato. Pugilato, malore per Tyson - roland garros: Nadal eliminato. Pugilato, malore per Tyson - Lo spagnolo sconfitto da Zverev in tre set. Iron Mike si è sentito male su un volo di linea. Maresca vicino al Chelsea ... corrieredellosport

Roland Garros, Mattia Bellucci combatte allo stremo ma perde al quinto con Tiafoe - roland garros, Mattia Bellucci combatte allo stremo ma perde al quinto con Tiafoe - Un ko che fa male, ma relativamente. Mattia Bellucci esce sconfitto al primo turno del roland garros contro Frances Tiafoe, numero 20 del tabellone ... oasport

Come cambia il tabellone di Sinner al Roland Garros: fuori Norrie e Jarry, già tutto rivoluzionato - Come cambia il tabellone di Sinner al roland garros: fuori Norrie e Jarry, già tutto rivoluzionato - Non si è ancora concluso il primo turno del tabellone principale di singolare maschile del roland garros 2024 di tennis, ed il cammino dell'azzurro Jannik ... oasport