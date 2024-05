Roland Garros | gli italiani in campo lunedì orari e dove vedere i match

(Di lunedì 27 maggio 2024) Parigi, 27 maggio 2024 - Dopo la vittoria di Lorenzo Sonego e la sconfitta di Luca Nardi nel primo giorno del2024, continuano le sfide del primo turno sulla terra rossa di Parigi. Giornata ricca con ben cinqueimpegnati: Mattia Arnaldi, Fabio Fognini, Mattia Bellucci, Lorenzo Musetti e, ovviamente, sarà il primo giorno anche di Jannik Sinner che sfiderà lo statunitense Eubanks. Analizziamo le sfide dei nostri connazionali, vediamo chi sono gli sfidanti epoter seguire iin televisione. Arnaldi contro Fils e quella statistica incoraggiante Matteo Arnaldi debutta a Parigi forte di un best ranking che lo vede alla numero 35. Davanti a lui ci sarà il padrone di casa Arthur Fils, numero 29, per una sfida tutt'altro che sempliceil classe 2001 di Sanremo dovrà scrollarsi l'ultimo periodo non proprio roseo sulla terra rossa (eccezion fatta per Barcellona).

15-0 Prima vincente al centro di Sinner. 2-0 Stupendo rovescio lungolinea di Sinner, che era in fase difensiva e riesce ad ottenere il punto ed il BREAK. 15-40 Eubanks a segno con il diritto lungolinea. 0-40 Sinner fa fare il tergicristallo ad Eubanks e ...

0-30 Decolla il dritto difensivo dell'australiana. 0-15 In corridoio la palla corta di rovescio di Saville. 3-1 Game Paolini. Ancora una volta con l'uno-due classico l'azzurra centra il punto. AD-40 Servizio e dritto a bersaglio per la numero uno ...

Djokovic, a Parigi con un nuovo coach: "Ma ho basse aspettative e grandi speranze" - Il serbo presenta il tecnico Boris Bosnjakovic e non nasconde il momento di difficoltà: "Però il roland garros è uno Slam, dunque un obiettivo"

Diretta Sinner-Eubanks 6-3, 4-1: secondo set, break di Jannik in apertura - Sta per arrivare il momento di rivedere in campo Jannik Sinner che oggi esordirà nel primo turno del roland-garros contro l'americano Christopher Eubanks. Per l'altoatesino è ufficialmente partita la ...

