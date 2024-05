Roland Garros bene la prima per Arnaldi Musetti Fognini e Paolini Nadal saluta Parigi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 27 maggio 2024) AGI - Non c'è soltanto Jannik Sinner a tenere alta la bandiera dei tennisti italiani al. Anche Lorenzoe Matteohanno fatto la loro parte. Il carrarino ha battuto in tre set il colombiano Daniel Galan, imponendosi col punteggio di 6-3/6-3/7-5 in un match senza storia. Il 23enne ligure ha sconfitto in quatto set, 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 il 19enne francese Arthur Fils, numero 38 del ranking. Al secondo turnose la vedrà con un altro transalpino, Alexandre Muller, in tabellone con una wild card e autore al debutto dell'eliminazione di Luca Nardi. Va avanti anche Fabio. L'azzurro si è imposto all'esordio contro l'olandese Van de Zandschulp in tre set per 6-1, 6-1, 7-5. Esce, invece, sia pure a testa alta Mattia Bellucci: il 22enne mancino di Busto Arsizio, n.