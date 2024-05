Roland Garros bene la prima per Arnaldi Musetti e Paolini Nadal saluta Parigi

(Di lunedì 27 maggio 2024) AGI - Non c'è soltanto Jannik Sinner a tenere alta la bandiera dei tennisti italiani al. Anche Lorenzoe Matteohanno fatto la loro parte. Il carrarino ha battuto in tre set il colombiano Daniel Galan, imponendosi col punteggio di 6-3/6-3/7-5 in un match senza storia. Il 23enne ligure ha sconfitto in quatto set, 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 il 19enne francese Arthur Fils, numero 38 del ranking. Al secondo turnose la vedrà con un altro transalpino, Alexandre Muller, in tabellone con una wild card e autore al debutto dell'eliminazione di Luca Nardi. Per quanto riguarda le atlete azzurre, buona laper Jasmine. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 15 del ranking e del seeding, ha superato 2-0 (6-3 6-4) in un'ora e 36 minuti l'australiana Daria Saville, numero 84 Wta, che si era aggiudicata entrambe le sfide precedenti con la nostra tennista.

«Forse è la mia ultima partita, non ne sono certo. Ma se è l’ultima volta, mi sono divertito e il pubblico è stato fantastico. È stata bella la sensazione che ho provato in questo posto che è quello che amo di più». Il re della terra rossa Parigi na Rafa el Nadal viene sconfitto dal tedesco di ... open.online

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Il dritto per ora non tradisce, disegna il campo il n.93 del mondo che prova a tornare a giocare il suo tennis. 15-0 Adesso si muove molto bene Van de Zandschulp , Fognini non deve scherzare con il fuoco. Palla corta dell’azzurro, che poi chiude lo ... oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Aggressivo e in spinta con il dritto, dopo una risposta molto difficile, alla fine l’italiano chiude ancora con l’accelerazione in avanzamento. 0-15 Finalmente il rovescio lungolinea! Fabio trova questo colpo e chiude con il dritto da metà campo ... oasport

Come cambia il tabellone di Sinner al Roland Garros: fuori Norrie e Jarry, già tutto rivoluzionato - Come cambia il tabellone di Sinner al roland garros: fuori Norrie e Jarry, già tutto rivoluzionato - Christopher Eubanks, per tutti Chris, ha l'altezza per giocare a basket (201 centimetri): sfiderà invece Jannik Sinner, nel match d'esordio al roland garros. E… Leggi ... informazione

Esordio con vittoria per Sinner al Roland Garros - Esordio con vittoria per Sinner al roland garros - PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Esordio con vittoria per Jannik Sinner al roland garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il tennista altoatesino, numero 2 della classific ... padovanews

Podcast Tennis, Schiaffo al Volo - E' stata davvero l'ultima di Nadal al Roland Garros - Podcast Tennis, Schiaffo al Volo - E' stata davvero l'ultima di Nadal al roland garros - TENNIS - 'Schiaffo al Volo', Stagione 03 Episodio 34. Inizia lo speciale roland garros di Schiaffo al volo che vi terrà compagnia per tutto il torneo. In questa ... eurosport