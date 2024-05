Roland Garros al via Sinner è virtualmente il nuovo numero 1 del Ranking Atp | il motivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nemmeno il tipo di cominciare e Jannikil1 delAtp: dopo mesi di calcoli, dunque, la classifica ufficiosa potrebbe diventare quella definitiva al termine del. A Parigi, il tennista italiano è pronto a scrivere la storia, per l’ennesima volta in carriera. La sconfitta in semifinale di Novak Djokovic a Ginevra, “semplifica” il percorso di, lanciato verso la prima posizione mondiale. In seguito alla nuova classifica aggiornata, con gli ipotetici punti tolti dal2023 (-35 per, -1990 per Djokovic) abasterà accedere al secondo turno e sperare che Djokovic non arrivi in finale. Nel frattempo,nella giornata di oggi lunedì 27 maggio – alle ore 11 – farà il suo esordio al, contro il tennista statunitense Christopher Eubanks.