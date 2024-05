Roland Garros 2024 Zverev spegne subito il sogno di Nadal | Rafa soccombe in tre set

(Di lunedì 27 maggio 2024) Alexanderspezza ildie approda al secondo turno del. In un Philippe Chatrier gremito per l’occasione, il campione degli Internazionali d’Italia ha sconfitto il maiorchino con il punteggio di 6-3 7-6(5) 6-3 dopo tre ore e 5 minuti di gioco.ha offerto la solita prova di gran cuore, facendo vedere sprazzi del suo talento e giocando una gara anche superiore alle attese, ma alla lunga è prevalsa la maggior caratura in questo momento del tennista tedesco. La testa di serie numero 4 attende ora il vincente della sfida tra David Goffin e la wild card francese Giovanni Mpetshi Perricard, reduce dal primo titolo in carriera a Lione. A fine partita unvisibilmente commosso ha salutato il pubblico, consapevole che potrebbe essere stata la sua ultima volta sulla terra rossa di Parigi, che lo ha visto trionfare in ben 14 edizioni.

