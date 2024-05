Roland Garros 2024 Sinner | L’anca sta bene cerchiamo di recuperare la forma

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Sono contento di essere tornato in campo, ilè un torneo speciale per me perché qui ho giocato il mio primo quarto di finale a livello Slam”. Jannikparla così nell’intervista post-match rilasciata a Marion Bartoli dopo aver esordito con vittoria contro Eubanks. “Cerco di costruire qualcosa giorno dopo giorno, sono felice della pernce di oggi.sta, con il mio team abbiamo lavorato tanto. Non sono al 100% della, stiamo cercando di recuperarla. Grazie a tutti per l’aiuto e il supporto”. SportFace. .

