Roland Garros 2024 Sinner dopo l’esordio vincente | È stato un periodo difficile ma miglioro giorno dopo giorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) “mi sento piu forte. Quella di oggi è stata sicuramente una bella partita, non era semplice, perchéun beldi assenza non sai mai veramente cosa aspettarti. Nella mia testa ho comunque un po’ di fiducia per quello che sono riusciuto a fare finora, soprattutto in questa stagione”. Jannikesordisce così in conferenza stampain tre set ai danni di Christopher Eubanks al. Il numero due al mondo è reduce da undi stop,il ritiro a inizio maggio a Madrid e il forfait a Roma: “L’ultimosicuramente, sonomalato per parecchio tempo. Ho passato tanto tempo sdraiato nel letto perché proprio non riuscivo neanche ad andare fuori casa.

