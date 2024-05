Roland Garros 2024 risultati 27 maggio tabellone donne | ok Swiatek e Gauff out Sakkari

Fabio Fognini sfiderà Tommy Paul al secondo turno del Roland Garros 2024 , secondo Slam della stagione, sulla terra battuta di Parigi. Dopo la bella vittoria al debutto contro un acciaccato van de Zandschulp, Fognini è atteso ora da un impegno ai limiti del proibitivo. Paul non sarà uno specialista ... sportface

AGI - Non c'è soltanto Jannik Sinner a tenere alta la bandiera dei tennisti italiani al Roland Garros. Anche Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi hanno fatto la loro parte. Il carrarino ha battuto in tre set il colombiano Daniel Galan, imponendosi col punteggio di 6-3/6-3/7-5 in un match senza storia. ... agi