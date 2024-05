Roland Garros 2024 Nadal contro Zverev per scrivere ancora la storia | a Parigi il primo turno imperdibile

(Di lunedì 27 maggio 2024) Era il 3 giugno 2022 quando Alexandere Rafasi incrociavano per l’ultima volta. Era una semifinale, il campo era il Philippe Chatrier di, nel torneo più prestigioso della stagione su terra. Quel giorno il destino di due tennisti si unì in modo inestricabile: la partita finì sul 6-6 del secondo set, quando Saschacrollò a terra tra le urla e fu costretto ad un ritiro che si rivelò poi foriero di un’assenza lunghissima. Oggi, su quello stesso campo, ilregala agli appassionati undrammatico e shakespeariano., tornato al pieno delle energie e fresco campione a Roma, affronterà il re indiscusso del torneo, reduce da due anni travagliati e pronto a lasciare definitivamente il suo trono.

