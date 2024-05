Roland Garros 2024 - l’esordio di Sinner e di altri sei azzurri Il giorno di Nadal-Zverev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sarà un lunedì emozionante ale soprattutto sarà ildella sfida più attesa, Rafaelcontro Alexander. Non c’è alcun dubbio che fin dal momento del sorteggio questa è la partita che tutti stanno aspettando. Da una parte uno dei grandi favoriti per la vittoria finale e fresco vincitore degli Internazionali d’Italia, dall’altra chi per una vita intera è stato il padrone assoluto di questo Slam e che potrebbe anche essere all’ultimo ballo della carriera a Parigi. Nella giornata di, c’è anche tantissima Italia, partendo da Jannik. L’atteso ritorno in campo dell’altoatesino dopo i problemi all’anca che lo hanno costretto al ritiro a Madrid e a saltare Roma. Il numero due del mondo comincerà il suo cammino contro l’americano Christopher Eubansk, aprendo il programma sul Suzanne Lenglen alle ore 11.