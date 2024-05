Roland Garros 2024 | Jasmine Paolini ottimo esordio! Battuta Daria Saville in due set

(Di lunedì 27 maggio 2024)vince all’al. La toscana, che entra da numero 1 d’Italia e con elevate chance di racimolare punti importanti, supera al primo turno l’australianaper 6-3 6-4. Prossimo confronto con un’americana, che uscirà dalla sfida tra la lucky loser Hailey Baptiste (entrata al posto della francese Oceane Dodin) e Kayla Day. Se c’è una definizione che può valere per il primo set, nonostante il suo punteggio finale, quella di incertezza lo rispecchia in pieno. Vero è chelo controlla fin dalle sue fasi iniziali, considerato il break di vantaggio preso già nel secondo gioco, ma conta molto l’alternanza e il fatto che, in sostanza, l’unica a tenere un turno di servizio sia lei. Questo perché le due si tolgono spesso la, tra una versione dimolto a corrente alternata (tra ottime iniziative e banali errori) e la toscana che si dimostra comunque molto solida.

