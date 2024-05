Roland Garros 2024 - Jannik Sinner torna in campo | contro Eubanks inizio soft per ritrovare il feeling

(Di lunedì 27 maggio 2024) È stato un mese di maggio lungo, complesso, per. Iniziato con il ritiro dal torneo di Madrid, proseguito con il forfait a Roma e i 10 giorni di cure presso il J Medical di Torino, ma che per fortuna finisce con il suo rientro in. I primi allenamenti a Monte-Carlo avevano rassicurato il giocatore, poi il test a Parigi ha confermato le sensazioni: la condizione non può essere ovviamente al 100%, ma il problema all’anca pare un (brutto) ricordo. D’altronde, lo stessoe il suo team non avrebbero preso la decisione di giocare se così non fosse stato. Nella capitale francese l’azzurro si presenta come testa di serie numero 2 ma come n°1 del ranking virtuale, ovvero quello che considera già scalati i punti dello scorso anno.

Anche se Christopher Eubanks non dovrebbe rappresentare una minaccia per Jannik Sinner e fare una buona scommessa non sarà certo facile, non si può ignorare il ritorno in campo del campione di Melbourne dopo i ben noti problemi all’anca che lo hanno dapprima costretto al ritiro a Madrid e poi ... infobetting

Una partita per sciogliere ogni dubbio, una partita per ricominciare la caccia al numero 1. Sinner comincia oggi alle 11 la sua avventura al Roland Garros . Dall’altra parte della rete c’è l’americano Eubanks, sei anni più grande, con il quale ha già vinto una volta. Ma è una sfida nella sfida: ... sport.quotidiano

Quando gioca Jannik Sinner al Roland Garros e dove vedere l’incontro in tv e in streaming - Quando gioca jannik sinner al Roland Garros e dove vedere l’incontro in tv e in streaming - È iniziato il Roland Garros, il secondo dei tornei del Grande Slam dopo gli Australian Open. A Parigi scenderanno in campo molti italiani. Tra questi il numero 2 al mondo, jannik sinner che, dopo il f ... ilfattoquotidiano

Sinner-Eubanks, diretta: orario e dove vedere l'esordio di Jannik al Roland Garros - sinner-Eubanks, diretta: orario e dove vedere l'esordio di jannik al Roland Garros - Il match tra sinner e Eubanks, valido per il primo turno del Roland-Garros, andrà in scena oggi lunedì 27 maggio alle ore 11 sul Court Suzanne Lenglen. Sta per arrivare il momento di rivedere in campo ... leggo

Il gas apre in calo a sotto quota 34 euro al Ttf di Amsterdam - Il gas apre in calo a sotto quota 34 euro al Ttf di Amsterdam - (ANSA) - MILANO, 27 MAG - Apertura in ribasso sotto quota 34 euro per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno cedono lo 0,48% a 33,95 euro al MWh. (ANSA). altoadige