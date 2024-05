Roland Garros 2024 day 2 | Sinner vince in campo e in amore Nadal saluta Parigi per sempre?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ventisette giorni dopo l’ultimo match giocato, a Madrid, Jannikè tornato ine lo ha fatto con una vittoria. 6-3 6-3 6-4 il punteggio con cui ha sconfitto Chris Eubanks in poco più di due ore, in un match mai in discussione ma utile per fare il punto della situazione sulle condizioni fisiche dell’azzurro. Ad eccezione di un comprensibile calo nel finale,è apparso in buona forma e affatto dolorante all’anca, seppur toccandosi di tanto in tanto la zona e facendo prendere uno spavento ai suoi tifosi. Si è trattato però di una vittoria talmente di routine che si è finito per parlare di più della sua relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya, ufficializzata da lui stesso in conferenza stampa. Riservato com’è, ha aperto e chiuso il discorso in pochi secondi, mettendo in chiaro che stanno insieme ma che non tornerà sull’argomento.