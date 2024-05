Roland Garros 2024 | calendario programma date orari copertura tv e streaming

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il, il, le, glie latv edel, secondo Slam stagionale di insui campi di Bois de Boulogne dal 26 maggio al 9 giugno. Le tante incognite fisiche riguardo ai big, da Novak Djokovic a Jannik Sinner passando per Carlos Alcaraz, rendono l’Open di Francia uno dei Major più aperti degli ultimi anni. I candidati alla vittoria, oltre ai giocatori sopracitati se in buone condizioni, sono davvero tanti e spaziano da Tsitsipas a Ruud, ma anche Rublev e Zverev. Difficile se non impossibile che ce la faccia Rafa Nadal, apparso non al meglio tra Madrid e Roma. Per quanto riguarda il femminile, invece, la favorita d’obbligo non può che essere la tre volte campionessa Iga Swiatek, chiamata tuttavia a vedersela con una concorrenza agguerrita, formata su tutte da Aryna Sabalenka e Elena Rybakina.

Superato in tre set il primo turno battendo 6-3 6-3 6-4 Christopher Eubanks, è già tempo di pensare alla prossima sfida per Jannik Sinner al Roland Garros 2024. Il numero 2 al mondo, reduce da quasi un mese di stop forzato per l’infortunio all’anca, sfiderà al secondo atto del Major parigino ... oasport

Il programma , gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2024 per la giornata di martedì 28 maggio . Terza giornata di incontri e Novak DJokovic è pronto ad esordire: per lui sessione serale sullo Chatrier contro Herbert. Scende in campo anche Aryna Sabalenka contro Erika Andreeva, mentre gli ... sportface

Eurosport lancia canale 4K per Roland Garros e Olimpiadi su TimVision e Sky - Eurosport lancia canale 4K per roland Garros e Olimpiadi su TimVision e Sky - Eurosport lancia un canale in 4K dedicato alle prossime Olimpiadi, e lo accende già in occasione del roland-Garros di tennis ... compresivo del dato dell'episodio di ZONA DAZN, il programma ... digital-news

Roland Garros - Day 3: Djokovic è la star, debutto per tre italiani. Ecco gli orari - roland Garros - Day 3: Djokovic è la star, debutto per tre italiani. Ecco gli orari - Sul campo 7 Giulio Zeppieri affronterà l'esperto francese Adrian Mannarino intorno alle ore 13. Debutto anche per Flavio Cobolli sul campo 13: l'azzurro, in piena lotta per uno dei quattro posti a ... tennisworlditalia

Quando gioca Sinner la prossima partita al Roland Garros: data, programma, avversario - Quando gioca Sinner la prossima partita al roland Garros: data, programma, avversario - (Adnkronos) – Jannik Sinner scende in campo oggi per il roland Garros 2024. L’esordio a Parigi dell’azzurro è contro l’americano Christopher Eubanks… Leggi ... informazione