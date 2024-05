Roland Garros 2024 Bellucci si arrende al quinto set | Tiafoe passa e sfida Shapovalov

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si è concluso il match tra, valido per il primo turno del. A spuntarla è stato l’americanoin un match eterno di cinque set, battendo Mattiacon il punteggio di 6-3 3-6 6-7 6-4 6-4. Un match tutto sommato equilibrato conche ha tirato fuori tutto il suo arsenale per stare a livello diche certamente è un tennista completo e più esperto del lombardo. A fine gara l’abbraccio tra i due, conche si è complimentato con il nativo di Busto Arsizio per la grande prestazione.nel prossimo turno affronterà un altro grande nome, ovvero il canadese Denis, in un derby nordamericano. LA CRONACA DEL MATCH – Parte forte, che nel terzo game trova subito il break con un paio di belle risposte e sale sul 2-1.