Roero Days il 3 giugno a Milano degustazioni e laboratori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024)– Oltre 60 produttori diDocg, 500 vini, duedi degustazione, la presentazione del volume "Il, terra del Nebbiolo e dell’Arneis", la mostra delle nuove etichette istituzionali per festeggiare i primi dieci anni del Consorzio Tutela. L'appuntamento è lunedì 3, dalle 11 alle 19, nella sede di Palazzo Giureconsulti, in piazza Mercanti a. Il Consorzio, nel decennale dalla sua fondazione, ancor più significativo perché coincide con i 10 anni dal riconoscimento del territorio roerino come Patrimonio Unesco per la bellezza dei paesaggi vitivinicoli e i 20 anni dal conseguimento della certificazione Docg, ha sceltocome sede di "", l’evento annuale itinerante di promozione del territorio e del suo patrimonio vinicolo.