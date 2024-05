Roberto Benigni lo show con Papa Francesco | Facciamo insieme il campo largo A San Pietro Meloni con la figlia

(Adnkronos) – "Pregate per la pace, pregate perché non ci sia la guerra". E' il messaggio rivolto oggi, 26 maggio, dal Papa durante la messa in piazza San Pietro per la prima Giornata mondiale dei bambini . Una celebrazione a misura di bimbo in cui Bergoglio al momento dell’omelia, mette da parte il ... periodicodaily

11.46 Alla Messa per la Giornata Mondiale dei bambini,Papa Francesco rinuncia all'omelia per dialogare con loro. "Non dimenticate che Gesù perdona tutto e perdona sempre",ha detto."Pregate per noi, per i genitori,i nonni,i bambini malati e,soprattutto, pregate per la pace". Durante l'offertorio, ... televideo.rai