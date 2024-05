Ritrovata ferita in una zona boschiva 60enne trasportata in ospedale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPaura questo pomeriggio per le sorti di una donna di 60 anni di Ceppaloni. La donna che si trovava in un’areadi una frazione del paese di Ceppaloni era adagiata ai piedi di un albero con traumi e ferite derivanti a quanto pare da una caduta proprio da un albero sul quale la stessa sarebbe salita. Soccorsa, la donna è stata quindiinper essere curata. Sono in corso le indagini e gli accertamenti per determinare i corretti contorni della vicenda. L'articolo proviene da Anteprima24.it. .

Profumi stile Costa Azzurra. Tra aromi fiori e marini - Profumi stile Costa Azzurra. Tra aromi fiori e marini - Frizzanti, luminose, fresche, con tocchi marini e floreali: le fragranze ispirate alla Côte d'Azur sono spensierate e scintillanti ... iodonna

Tentato omicidio di un pusher. Arrestati un uomo e una donna: "Lotta tra gang di spacciatori" - Tentato omicidio di un pusher. Arrestati un uomo e una donna: "Lotta tra gang di spacciatori" - Le indagini partite dopo il ferimento di un marocchino il 5 marzo. Individuato l’esecutore materiale, lei lo avrebbe accompagnato. ilgiorno

Sparano a un 36enne e lo abbandonano in strada a Caravate: arrestate due persone per tentato omicidio - Sparano a un 36enne e lo abbandonano in strada a Caravate: arrestate due persone per tentato omicidio - Un giovane e una donna sono stati arrestati per il tentato omicidio di un 36enne. L’uomo era stato abbandonato in strada a Caravate (Varese) lo scorso 5 marzo ferito e sanguinante. fanpage