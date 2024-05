Rita Pieri vice sindaca in caso di vittoria del centrodestra

(Di lunedì 27 maggio 2024) Prato, 27 maggio 2024 – Sarà, ex assessore alla scuola e capolista di Forza Italia alle prossime comunali, ladi Gianni Cenni, candidato dela succedere a Biffoni, indidella coalizione alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno. «Se vincerò le elezioni,sarà il miosindaco - ha annunciato oggi Cenni in conferenza stampa - non è una fusione a freddo, ma una decisione condivisa con le tante persone che abbiamo incontrato fino ad oggi e che ci hanno chiesto una sinergia vera, fattiva». Gianni Cenni conha condiviso l’esperienza in giunta fra il 2009 e il 2014: lui rivestiva la carica di assessore all'urbanistica, mentre lei deteneva la delega all'istruzione. «A– ha precisato il candidato sindaco – non mi lega solo un'esperienza di giunta ma un'amicizia e una stima reciproca che il tempo ha rafforzato.

