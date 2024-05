Riserva Indiana | Stefano Massini parla su Rai3 di educazione sentimentale e civile

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 27 maggio 2024)(US Rai)è il protagonista del nuovo preserale di. Da stasera, lunedì 27 maggio 2024 alle 20.10, il celebre scrittore e drammaturgo sarà infatti alla guida di, il programma di Rai Cultura che ha come mission principale quella di fornire ai telespettatori un’. Utilizzando le canzoni che hanno fatto la storia di intere e diverse generazioni, reinterpretate e riadattate dai big e dalle giovani leve che appartengono alla scena musicale del Paese,vuole intercettare l’attenzione anche del pubblico più maturo e non soltanto dei giovani, che saranno parte integrante di. In una scenografia dal sapore teatrale, ragazzi e ragazze saranno infatti chiamati are di umanità, di passionee di sentimenti dimenticati.