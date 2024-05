Riscatto Cantù | passa a Udine e va in finale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Pallacanestroè in. Con il successo per 92-89 ala squadra comasca accede all’ultimo atto dei playoff promozione. Avversaria sarà Trieste, un’altra nobile decaduta che ha sovvertito ogni pronostico eliminando senza sconfitte Forlì, dominatrice per tutto la stagione del girone rosso. 89-92 ildi una partita pazzesca, senza fine, doveha combattuto, facendo valere il sostegno di un pubblico da Serie A. D’altronde non poteva essere semplice contro gente come Caroti, Alibegovic e il centro Cannon, ma alla distanza sono stati i senatori dia fare la differenza. Hickey in primo luogo, che firma nel momento più importante la prestazione dell’anno: 26 punti per lui con 10/19 da 2 e 4 rimbalzi oltre a 5 recuperi che certificano una gara difensiva incredibile.