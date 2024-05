Rina punta a 2 miliardi ricavi e i 10 000 dipendenti al 2030

(Di lunedì 27 maggio 2024), gruppo multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, ha presentato il nuovo piano strategico con l'obiettivo di raggiungere quota 2di euro diorganici ale il 20% di margine operativo lordo (Ebitda). Un'ulteriore spinta alla crescita potrebbe arrivare da operazioni di fusioni e acquisizioni:è infatti attiva sul mercato con un focus particolare sulle aree di interesse strategico che il nuovo piano ha identificato. I capitali provenienti dai nuovi azionisti, insieme all'impegno a sostenere ulteriormente il gruppo nella crescita, saranno di importanza nello sviluppo del piano di M&A. Contestualmente l'assemblea dei soci di Rha approvato oggi il bilancio 2023 che vedepari a 797 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 2022, e un Ebitda del 13%.

