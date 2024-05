(Di lunedì 27 maggio 2024) •Focus su come l'allenamento dellasta modellando la longevità e il benessere •Presentazione di prodotti innovativi e partecipazione di icone del bodybuilding •Competizioni entusiasmanti con la partecipazione di atleti e celebrity di fama internazionale Rimini, 27 maggio, l'evento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a fitness, sport e benessere in .

Elezioni regionali: a Biella non è stata ammessa la lista di Forza Italia - Elezioni regionali: a Biella non è stata ammessa la lista di forza Italia - Per un impedimento di ordine formale. Il commento degli azzurri: «sosterremo lista “Cirio Presidente”». non ammessa la lista di forza Italia ... primabiella

RiminiWellness 2024: rivoluzione ed innovazione nel mondo dell’allenamento di forza - RiminiWellness 2024: rivoluzione ed innovazione nel mondo dell’allenamento di forza - (Adnkronos) - •Focus su come l'allenamento della forza sta modellando la longevità e il benessere •Presentazione di prodotti innovativi ... notizie.tiscali

Grande successo per l'Inaugurazione del nuovo salone BiAuto KIA a Firenze - Grande successo per l'Inaugurazione del nuovo salone BiAuto KIA a Firenze - Gli ospiti hanno potuto godere di un elegante aperitivo, accompagnato da musica di classe, creando un'atmosfera raffinata e accogliente. Durante la serata, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di ... firenzetoday