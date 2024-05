Rimedio | Inter - Zielinski non basta Bisogna fare di più

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nel post partita delle gare di Serie A, negli studi di Rai Sport ha parlato il noto giornalista Alberto. Tra i tanti temi toccati, anche un commento sul futuro dell’. FUTURO – Negli studi di Domenica Sportiva, Alberto, ha commentato il futuro societario dell’. Il giornalista di Rai Sport ha dato il suo punto di vista sulla nuova proprietà che ha da poco preso i nerazzurri: «Sono curioso di capire come Oaktree gestirà l’da qui in avanti. Da capire se faranno investimenti o se aspetteranno solo un compratore. Gli ingaggi die Taremi a zero, i rinnovi di Inzaghi e Barella, o di Lautaro sono stati avviati. Ma non c’è società che si possa accontentare di calma. Da capire anche se Oaktree investirà per alzare l’asticella dell’

