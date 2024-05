Riforme | Schlein ' Meloni allucinante scambia con leggerezza Carta con suo destino' **

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag (Adnkronos) -"è passata nel giro di 24 ore dal 'o la va o la spacca' al 'chi se ne frega dell'esito, io resto'. E'lacon cui questa presidente del Consigliolacostituzionale con il suopersonale. Anche per questo ci battiamo contro una riforma che indebolisce il Parlamento, il presidente della Repubblica e la democrazia". Lo ha detto Elly, oggi in visita in Calabria, replicando a Giorgiasul premierato. .

AfD è fuori da Identità e democrazia: l'annuncio del gruppo - AfD è fuori da Identità e democrazia: l'annuncio del gruppo - Dopo la videocall di ieri tra Marine Le Pen e Matteo Salvini ora c'è l'ufficialità: l'ultradestra tedesca è fuori dal gruppo identitario. Tajani: "Ci hanno ascoltati" ... ilfoglio

Il dj Marco Mazzoli: "Su Chico Forti cattiverie per colpire la Meloni" - Il dj Marco Mazzoli: "Su Chico Forti cattiverie per colpire la meloni" - Marco Mazzoli, noto speaker radiofonico, si era speso in prima persona per il ritorno in patria di Forti. La sua amarezza per le recenti polemiche: "Squallide, fanno male a una persona che ha sofferto ... ilgiornale