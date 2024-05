Riforme | Renzi ‘per Meloni ‘madre di tutte battaglie’ o ‘chi se ne frega’? Confusa’

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Sono due anni chegoverna. Che ha fatto? E’ la presidente degli annunci, ha scambiato la Gazzetta ufficiali per twitter. Noi dopo due anni stavamo già alla quarta lettura dellee poi se dici che è ladilepoi non dicisedel premierato… E’ confusa”. Così Matteoa Metropolis sul sito di Metropolis. L'articolo CalcioWeb. .

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il referendum ? “Do un consiglio alla Meloni : non fare come me ma comunque se perdi vai a casa lo stesso. Lei ha detto che non andrebbe a casa anche in caso di sconfitta? Non è così, questa è una barzelletta”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il leader di ... liberoquotidiano

Giustizia, domani Nordio e Mantovano al Quirinale da Mattarella. Il vertice sulla separazione delle carriere - Giustizia, domani Nordio e Mantovano al Quirinale da Mattarella. Il vertice sulla separazione delle carriere - L'incontro al Colle, dovuto per ottemperare al protocollo, è anche la spia di una certa cautela della premier Giorgia meloni alla vigilia del primo via libera a una riforma politicamente scottante. ilmattino

