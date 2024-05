Riciclaggio in ristoranti Firenze coinvolta una squadra dilettantistica campana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

In corso da stamani 23 perquisizioni della guardia di finanza, anche con lo Scico, a, Livorno e Napoli per un'inchiesta della Dda disu un'associazione a delinquere finalizzata a "delitti tributari, all'appropriazione indebita, all'auto", reati compiuti con acquisizione o affitto di 31 attività di ristorazione nel centro di, due alberghi, attività di noleggio auto, una produzione di birra per un valore di denaro riciclato di circa 13,5 milioni di euro. Acquisite anche le quote di una società di calciodella Campania. Altre perquisizioni sono in corso in Albania da parte della Procura speciale contro corruzione e criminalità organizzata di Tirana (Spak): sono eseguite a cura dell'Nbi a Valona, nella stessa capitale albanese, Durazzo, Elbasan.