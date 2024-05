Riciclaggio in ristoranti di Firenze tra i 9 indagati della Dda anche l’ex portiere del Napoli Taglialatela e il presidente dell’Ischia calcio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ci sono ilAlessandro Bigi edelFiorentina Giuseppe “Pino” Tagliatela tra i nove– a vario titolo – di una inchiesta per associazione a delinquere finalizzata a “delitti tributari, all’appropriazione indebita, all’auto”, reati compiuti con acquisizione o affitto di 31 attività di ristorazione nel centro di, due alberghi, attività di noleggio auto, una produzione di birra per un valore di denaro riciclato di circa 13,5 milioni di euro.non risponde di associazione a delinquere. Sono in corso 23 perquisizioniGuardia di finanza,con lo Scico, a, Livorno e. InchiestaDda di, pm Christine Von Borries, procuratore aggiunto Luca Tescaroli, secondo le ipotesi dell’accusa – ovviamente in questa fase tutte da riscontrare – Bigi e diversi codi origine albanese avrebbero evitato di battere una montagna di scontrini accumulando così le provviste necessarie per rilevare una serie dinel centro die per acquistare beni di lusso, tra cui ben tre Ferrari, di cui una 296 per € 270.