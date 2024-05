Richard Sherman | da Mary Poppins a Gli Aristogatti se ne va la musica anni ’60 della Disney

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 27 maggio 2024) All'età di 95è morto, l'ultimo grande testimone ocularegrandezza di Walt, nonché compositore che lo ha accompagnato in alcuni dei suoi film più iconici, vincendo anche un doppio Oscar nel 1965 per. Nel 2022, quandoha iniziato a lavorare al cortometraggio per celebrare i centodell'azienda, fondata nel 1923 da Walt e Roy, sapeva benissimo da dove partire: da un momento in cui Topolino si sarebbe ritrovato a fissare, con lo sguardo malinconico, l'uomo che l'aveva creato, Walt. E in quel momento si poteva far sentire una sola canzone, senza ombra di dubbio: the Birds. Nel 2001, per l'occasione dei cent'dalla nascita di Walter,venne chiamato aland per celebrare l'evento e per suonare alcune delle sue composizioni.