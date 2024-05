Riassunto | SERES presenta la piattaforma MF per trasformare i veicoli di lusso grazie alla tecnologia intelligente

(Di lunedì 27 maggio 2024) PECHINO–(BUSINESS WIRE)–Auto, l’azienda cinese dia nuova energia, ha lanciato la suaMF perdiintelligenti. La nuovaè progettata per integrare le tecnologie dei sistemi di sicurezza, alimentazione, telaio e software, consentendo adi rispondere alle richieste dinamiche del mercato oltre che alle aspettative dei consumatori. “La crescita del Grupposi basa su un approccio ‘incentrato sull’utente’, che si focalizza suidefiniti dal software”, ha dichiarato Zhang Xinghai, fondatore e presidente diAuto. “Continueremo a sviluppare la nostra leadership tecnologica e a collaborare ulteriormente con i partner commerciali globali per offrire agli utentidi tutto il mondo un’esperienza ottimale lungo l’intero ciclo di vita del veicolo.

Toyota Rav4 HV (222CV) E-CVT AWD-i Lounge del 2019 usata a L'Aquila - Toyota Rav4 HV (222CV) E-CVT AWD-i Lounge del 2019 usata a L'Aquila - Grazie ad un’organizzazione completa e ad un team moderno e qualificato, la concessionaria Pieffe Auto svolge distribuzione di auto, veicoli commerciali, ricambi, assistenza meccanica e carrozzeria di ... automoto

SERES presenta la piattaforma MF per trasformare i veicoli di lusso grazie alla tecnologia intelligente - SERES presenta la piattaforma MF per trasformare i veicoli di lusso grazie alla tecnologia intelligente - SERES Auto, l'azienda cinese di veicoli a nuova energia, ha lanciato la sua piattaforma MF per veicoli di lusso intelligenti. ansa

Bonus auto, domande al via dalle ore 10 del 3 giugno - Bonus auto, domande al via dalle ore 10 del 3 giugno - Sono disponibili risorse per un totale di 1 miliardo di euro. La nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà ... ecovicentino