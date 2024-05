(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – L'Fbi stando sulla vendita ad acquirenti statunitensi di quelli che si sospetta siano centinaia di tesori antichi deldi Londra. Secondo un servizio della Bbc, l'agenzia federale della polizia statunitense hafornito assistenza per la restituzione di 268 oggetti, che il museo londinese sostiene siano di sua proprietà,

Nel caso che ha scosso il British Museum di Londra si sospetta il coinvolgimento anche di ricettatori attivi sul mercato illegale statunitense. Entra in scena l'FBI ilgiornale

Furto al British Museum di Londra, adesso indaga anche l'FBI - Furto al british museum di Londra, adesso indaga anche l'FBI - Nel caso che ha scosso il british museum di Londra si sospetta il coinvolgimento anche di ricettatori attivi sul mercato illegale statunitense. Entra in scena l'FBI ... ilgiornale

Reperti del British Museum venduti su eBay, indaga anche l'Fbi - Reperti del british museum venduti su eBay, indaga anche l'Fbi - L'Fbi sta indagando sulla vendita ad acquirenti statunitensi di quelli che si sospetta siano centinaia di tesori antichi del british museum di Londra. Secondo un servizio della Bbc, l'agenzia federale ... adnkronos

Per dieci anni addetto del museo ruba migliaia di oggetti antichi e li rivende su Ebay - Per dieci anni addetto del museo ruba migliaia di oggetti antichi e li rivende su Ebay - Il british museum afferma che su 1.500 oggetti che sono stati rubati, 626 sono stati finora recuperati e altri 100 sono stati ritrovati ma non ancora riportati ... fanpage