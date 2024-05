Renzi | Noi ci occupiamo di Firenze il Pd si tenga la ditta

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – È gremito di persone il Palazzo dei Congressi dove stasera si è tenuto l’appuntamento elettorale “Contare in Europa” di Matteoinsieme alla candidata sindaca Stefania Saccardi. "Credo che alla base della polemica di oggi” sulle accuse di sessismo, “ci sia un equivoco evidente. Se vogliono fare polemica ci trovano, se vogliono insultare ci insultino, chi però dice il falso va davanti ad un tribunale. Oggi tuttavia io sono stato molto felice di abbracciare alcuni amici del Pd fiorentino al funerale di un grande amico come Massimiliano Pescini e quindi per rispetto a lui smetto di rispondere alle altrui polemiche, noi cidi, loro sino lase vogliono”. Queste le parole del leader di Italia Viva al PalaCongressi.

