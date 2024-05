Rennes L’Equipe | Massara sarà il nuovo ds del club

(Di lunedì 27 maggio 2024) Fermo nell’ultimo anno dopo l’esperienza al fianco di Maldini al Milan, Rickyripartirà dalla Francia. Secondo il quotidiano transalpinoè fatta per l’arrivo aldel direttore sportivo e braccio destro di Sabatini alla Roma, dove prenderà il posto di Florian Maurice., che era stato contattato anche dal Lens, ha preferito i rossoneri e sarebbe già al lavoro sulla rosa per la prossima stagione. SportFace. .

