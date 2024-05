Relazione annuale Organo vigilanza parità di accesso alla rete Tim interviene Urso

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 27 maggio 2024) ROMA – Martedì 28 maggio, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge la2024 dell’disulladiTim. Illustra lail presidente dell’, Antonio Martusciello. Intervengono Adolfo(foto), ministro per le imprese e il Made in Italy, Federico Freni, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alberta Figari e Pietro Labriola, rispettivamente presidente e amministratore delegato Tim. Conclude Giacomo Lasorella, presidente Agcom. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. .