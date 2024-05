Regolamentazione e Politiche Aziendali | Garantire un Utilizzo Etico e Responsabile dell’Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’adozione(IA) nel mondo del lavoro richiede un quadro regolamentare solido eresponsabili per proteggere i diritti dei lavoratori eundella tecnologia. In Italia, ladell’IA e delle sue applicazioni nel contesto lavorativo è ancora in evoluzione, ma esistono già alcune linee guida e normative che ...

first appeared on MoltoUomo.it.