Regna Leclerc | Piangevo sotto il casco

(Di lunedì 27 maggio 2024) E venne il giorno. "A tre giri dalla fine mi sono accorto che in uscita dal tunnel non vedevo più tanto bene. Poi ho capito: erano le lacrime, stavo piangendoil…" E venne il giorno. Charlesnon ha vinto solo il Gran Premio di casa sua. Non ha solo interrotto un digiuno personale lungo quasi due anni e una astinenza Ferrari nel Principato che durava dal 2017. No. Ieri Carletto ha vinto la scommessa della vita. "Per loro". In momenti così, i sentimenti esondano, tracimano, travolgono. Fra le lacrime, in mezzo al delirio popolare,continuava a ripetere due nomi. Hervé e Jules. Il papà, prematuramente spentosi nel 2017. E il primo maestro, quel Bianchi ucciso dalle ferite riportate in un assurdo Gran Premio del Giappone del 2014 (morì l’anno dopo, senza avere mai ripreso conoscenza).