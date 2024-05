Red Bull l’incidente di Perez a Monaco pesa sul budget | Costerà 2-3 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Montecarlo, 27 maggio 2024 – Week end amaro per Redquello di Montecarlo, non soltanto dal punto di vista dei risultati ma anche per il peso sul portafoglio che l’esito del GP diha comportato.al via che ha coinvolto le due Haas e la monoposto di Sergioavrebbe avuto infatti un impatto importante sulle spese future del team per il prosieguo della stagione. Chi è Gabriele Minì, il pilota 19enne che ha vinto il Gp didi F3 A sottolineare il problema dicreato dalche ha coinvolto il messicano è stato Helmut Marko che ha commentato con parole dure l’episodio accaduto sulla salita che porta dalla Sainte Devote al Casino: “Si è trattato in primis di un incidente pericoloso – ha sottolineato il dirigente austriaco – e poi i danni alla monoposto disono stati ingenti.