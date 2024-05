Rebellin | ricoverato in gravi condizioni l’assassino del campione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sui social già si scatenano i commenti. “Il Karma”, è il più condiviso da quando si è diffusa la notizia del ricovero indi Wolfgang Rieke,di Davide. Il camionista tedesco che ha travolto e ucciso col suo camion l’amato ciclista, è stato colpito da un ictus ischemico. Da ieri sera ènell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Oggi, davanti al tribunale di Vicenza, era prevista la prima udienza dibattimentale del processo per la morte del. Rieke è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Davideè stato ucciso il 30 novembre scorso dall’autoarticolato da lui guidato, in una rotatoria a Montebello Vicentino, mentre si allenava con la sua bici. I legali di Rieke hanno presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento, che verrà esaminata questo pomeriggio.

