Realizzati nuovi algoritmi per rilevare Pfas invisibili

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un gruppo di ricercatori cinesi della Nanjing University ha messo a punto una nuova tecnica di machine learning (apprendimento automatico) pera livello microscopico i “semi” di quelli che vengono chiamati “inquinanti eterni” e cioè i(perfluorinated alkylated substances – sostanze perfluoroalchiliche), difficili da “stanare” con le attuali tecniche di analisi e che stanno invadendo tutti gli ambienti con livelli che superano i limiti di legge in quasi tutto il mondo. Sono dappertutto dalle pentole antiaderenti, a indumenti e scarpe impermeabili, fino ad alcuni tipi di imballaggi alimentari, pesticidi e acque del rubinetto. Li hanno trovati anche nei prodotti medicali per impianti e protesi mediche e persino negli organismi viventi: uomini e animali.

