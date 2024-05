“Non pensiamo di partire favoriti, ma di giocare contro una squadra che se l’è meritata, come noi. Hanno dimostrato qualità, impegno e un buon atteggiamento… e noi sappiamo che dovremo soffrire e lottare, come in tutte le finali”. Carlo Ancelotti parla così nel Media Day con i giornalisti a pochi ... sportface

Le parole di Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid , nel media day degli spagnoli in vista della finale di Champions League Carlo Ancelotti ha parlato durante il media day in vista della finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Di seguito le sue parole. «Non pen siamo di ... calcionews24

Il 27 maggio 1964 L’Inter di Helenio Herrera si impone per 3-1 sul Real Madrid di Gento e Puscas, laureandosi campione d’Europa per la prima volta nella sua storia Ci sono squadre che hanno cambiato per sempre il modo di intendere calcio e che sono entrate nella leggenda di questo sport. Ogni ... calcionews24

Euro 2024: preconvocati Spagna, le novità sono Fermin e Ayoze - Euro 2024: preconvocati Spagna, le novità sono Fermin e Ayoze - Il ct della Spagna Luis De La Fuente ha reso nota una lista di 29 preconvocati per gli Europei in Germania, in cui la sua nazionale sarà rivale dell'Italia, e di Albania e Croazia, nel gruppo B. Il ... ansa

Real Madrid, non solo Mbappé: la strategia per Davies e Yoro - real madrid, non solo Mbappé: la strategia per Davies e Yoro - Ancora pochi giorni prima della finale. Sabato 1 giugno il real madrid di Carlo Ancelotti si gioca la UEFA Champions League a Wembley, contro il Borussia Dortmund:. calciomercato

Real Madrid, B. Diaz: "Ancelotti un papà. Milan Ho ringraziato Pioli" - real madrid, B. Diaz: "Ancelotti un papà. Milan Ho ringraziato Pioli" - Le parole del fantasista spagnolo sul passato in rossonero ... gianlucadimarzio