"Non pensiamo di partire favoriti, ma di giocare contro una squadra che se l'è meritata, come noi. Hanno dimostrato qualità, impegno e un buon atteggiamento… e noi sappiamo che dovremo soffrire e lottare, come in tutte le finali". Carlo Ancelotti parla così nel Media Day con i giornalisti a pochi

Real Madrid Ancelotti: «Non partiamo favoriti, ci godremo questi giorni, ma siamo già in modalità Champions» - Le parole di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, nel media day degli spagnoli in vista della finale di Champions League Carlo Ancelotti ha parlato durante il media day in vista della finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

