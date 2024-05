Real Madrid Ancelotti | Miei giocatori in modalità Champions ho molta fiducia

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Non pensiamo di partire favoriti, ma di giocare contro una squadra che se l’è meritata, come noi. Hanno dimostrato qualità, impegno e un buon atteggiamento… e noi sappiamo che dovremo soffrire e lottare, come in tutte le finali”. Carloparla così nel Media Day con i giornalisti a pochi giorni dalla finale diLeague contro il Borussia Dortmund. “È una settimana da godersi – ha continuato– Fino a venerdì ci divertiremo. I sudori freddi arrivano sabato pomeriggio. È normale… arriva ad ogni partita e ho già esperienza. Isono ine hoche daremo il massimo. Ci concentreremo sul lavoro offensivo e difensivo, la cosa più importante è avere le idee chiare su cosa fare”.

